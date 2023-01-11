الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

تسلم الرئيس الإسرائيلي يتساق هرتصوغ، اليوم الأربعاء،أوراق اعتماد سفير تركيا، شاكر أوزكان تورونلار، لأول مرة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين.

وقال هرتصوغ: "ليس سرا أن دولة إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقتنا التاريخية مع تركيا، كما أفعل أنا شخصيا. إنها علاقة عرفت أزمات في الماضي ولكنها الآن، من دواعي سرورنا، على مسار مشجع للغاية"، مشيرا إلى أنه "يمكن لإسرائيل وتركيا ويجب عليهما التعاون في العديد من المجالات التي من شأنها أن تحقق التقدم والنمو لكلا البلدين والشعبين".

Turkey's new envoy to Israel presents his credentials to President Herzog, reestablishing a diplomatic presence for the first time since 2018, though the ambassador highlighted the history of Turkey-Israel relations 🇮🇱🇹🇷



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وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد في العام الماضي، بما في ذلك في المحادثات معي وعلنا، مدى إدراكه العميق لأهمية الشراكة بين إسرائيل وتركيا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ، بصفتي رئيس دولة إسرائيل ، دعوة الرئيس أردوغان لزيارة إسرائيل، وأنا متأكد من أنها ستساهم في تعميق العلاقات والتعاون بين بلدينا".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنواصل تعزيز العلاقات بين بلدينا من مكان من الاحترام المتبادل ، يدا بيد د، من أجل مستقبل أفضل وأكثر واعدة لشعوبنا ومنطقتنا".

المصدر: RT