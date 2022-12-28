سفيرة إسرائيل في تركيا: "لحظة مؤثرة للغاية" (صور+ فيديو)

قالت السفيرة الإسرائيلية الجديدة في تركيا، إيريت ليليان، إنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

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ووصفت السفيرة عبر حسابها على "تويتر" لحظة تقديمها أوراق اعتمادها لأردوغان بأنها كانت "لحظة مؤثرة للغاية"، وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية في المستقبل القريب".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفيرة إيريت ليليان قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس التركي، ونتطلع لاستلام أوراق اعتماد السفير التركي قريبا"، وأضاف: "خطوة كبيرة للأمام للعلاقات الإسرائيلية التركية".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين ليليان بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وظل المنصب شاغرا منذ 4 سنوات بعد تدهور العلاقات بين الطرفين.

A very emotional moment this afternoon as I presented my letter of credentials to the President of the republic of Türkiye, @RTErdogan.



Looking forward to many more positive developments in the bilateral relations 🇹🇷 🇮🇱 in the coming future. pic.twitter.com/IWtAJ3r91k — Irit Lillian (@iritlillian) December 27, 2022

وليليان دبلوماسية بارزة، قامت بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه في مارس الماضي، توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا بناء على دعوة من أردوغان، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ 2007.

وبعد شهرين، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إسرائيل، وقالت أنقرة وتل أبيب إنهما ترغبان بتوسعة علاقاتهما الاقتصادية، وقال أوغلو إنه من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية، أو أنه على حساب هذه القضية.

So moving to hear HaTikvah at the Presidential Complex in Ankara again, as Ambassador @IritLillian presented her credentials to President @RTErdogan today. Looking forward to receiving the Turkish ambassador's credentials soon. A big step forward for Israel-Türkiye relations.🇮🇱🇹🇷 pic.twitter.com/kVwBksJrRq — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 27, 2022

يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت عام 2008، إثر شن إسرائيل هجوما عسكريا على غزة.

وجمدت العلاقات بين الجانبين عام 2010 في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية كانت جزءا من قافلة مساعدات أممية متجهة إلى غزة، وأسفر الحادث عن مقتل 10 مدنيين أتراك.

المصدر: RT