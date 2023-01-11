أردوغان: أنقرة تؤيد فتح ممر إنساني في أوكرانيا ومعالجة الجرحى في تركيا

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم فتح ممر إنساني في أوكرانيا وان بلاده على استعداد لمعالجة الجرحى العسكريين في مشافيها.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "نحن ندعم ذلك.. أحضرنا الجرحى من سوريا وأذربيجان وليبيا وعالجناهم في مستشفياتنا وأعدناهم مرة أخرى. هذا هو واجبنا الإنساني".

وكان مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، اقترح فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع بهذا الشأن بين مفوضي حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا في أنقرة اليوم الأربعاء بوساطة تركية.

وبحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا ومحقق الشكاوى الأوكرانية ديميترو لوبينيتس برعاية مفوض حقوق الإنسان بتركيا شريف مالكوتش الوضع في أوكرانيا والمستجدات.

وعقد اللقاء في فندق شيراتون بالعاصمة التركية أنقرة، واستمر هذا الاجتماع الثلاثي حوالي ساعة، وشارك فيه رئيس البرلمان مصطفى شنتوب لفترة قصيرة.

وذكرت مصادر أن المحادثات ستستمر طوال اليوم الأربعاء، ويوم غد الخميس.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، إنها التقت بأمين المظالم في البرلمان الأوكراني ديمتري لوبينيتس:"ناقشنا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين". ولم تذكر تفاصيل أخرى.

بدوره قال لوبينيتس في منشور إنه ناقش مع موسكفالكوفا "مجموعة واسعة من المشاكل الإنسانية والقضايا المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين". كما قال إن الطرفين تبادلا مقترحات محددة.

المصدر: RT