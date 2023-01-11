إيران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لموسم الحج القادم

وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإيفاد الايرانيين لأداء مناسك الموسم القادم من الحج.

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وجرت المفاوضات ومراسم الوقيع على مذكرة التفاهم، في أجواء ودية تماما، حيث تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن المواضيع المرتبطة بأداء مناسك الحج للموسم القادم.

وسيتم إيضاح تفاصيل مذكرة التفاهم لموسم الحج القادم، بعد عودة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني، والوفد المرافق له إلى طهران.

وفي وقت سابق، توجه الوزير إلى المملكة بعد توجيه دعوة له من طرف وزارة الحج والعمرة السعودية، لإجراء مفاوضات بشأن حصة الحجاج الإيرانيين للموسم القادم.

المصدر: فارس