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مسؤول أمريكي سابق: روسيا أحبطت خطة واشنطن السرية في دونباس

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مسؤول أمريكي سابق: روسيا أحبطت خطة واشنطن السرية في دونباس
مبنى البنتاغون
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أعلن دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة كانت تنشيء موضع قدم في دونباس لتوجيه ضربة إلى روسيا.

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ويشير المستشار السابق في مدونة بشبكة YouTube، إلى أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة بشأن جعل دونباس وجنوب شرق أوكرانيا رأس حربة لمهاجمة روسيا.

ويقول: "لقد عملنا سنوات من أجل بناء جيش كبير من 100 ألف شخص من أجل هدف واحد- ضرب روسيا، وتحويل جنوب شرق أوكرانيا إلى قاعدة لتحقيقه".

ووفقا له، كان الكرملين يراقب تصرفات الغرب في الدولة المجاورة، لذلك أضطر إلى اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية لتحييد التهديدات الموجهة ضد روسيا.

يذكر أنه في 24 فبراير 2022 بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصفها الرئيس بوتين بأنها الهدف النهائي لتحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي

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