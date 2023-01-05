تصريحات غير مسبوقة من البنتاغون حول المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، عزم واشنطن الإعلان يوم الجمعة 6 يناير، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لسلطات كييف، تشمل عربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي".

وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "يُمكنني التأكيد أنّ تقديم حزمة المساعدة الأمنية الجديدة سيعلن عنها غدا وكما أشار البيت الأبيض، ستشمل عربات المشاة القتالية برادلي."

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وأضاف أنه في الأيام القليلة المقبلة، سيعرض البنتاغون بيانات إضافية حول توقيت التدريب القتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على استخدام "برادلي".

ولفت إلى أنّ السلطات الأمريكية تدرس خيار إجراء تدريب قتالي للجيش الأوكراني على استخدام نظام الدفاع الجوي "باتريوت" على الأراضي الأمريكية.

وأردف في هذا الجانب: "لا تزال تفاصيل التدريب على نظام باتريوت قيد الإعداد مع شركائنا الأوكرانيين. يمكنني إخباركم أننا نتدارس عدة احتمالات، بما في ذلك (التدريب) في الولايات المتحدة أو في الخارج أو كمزيج من الاثنين."

وقال رايدر في رده على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" بعد قرار تزويدها بعربات المشاة "برادلي" القتالية: "في الوقت الحالي ليس لدي إعلانات إضافية. سأكرر أننا غدا مستعدون للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة. سننظر في جميع الخيارات المتاحة على المديين المتوسط ​​والبعيد."

المصدر: تاس