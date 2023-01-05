50 عربة "برادلي" قتالية أمريكية في الحزمة القادمة من المساعدات إلى كييف

ذكرت وكالة "رويترز"، أن واشنطن ستدرج نحو 50 عربة مشاة قتالية "برادلي" في الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وسيتم الإعلان عنها يوم الجمعة 6 يناير.

وذكرت ذلك اليوم الخميس وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار في وقت سابق إلى أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية توريد عربات "برادلي" إلى أوكرانيا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت نقلا عن مصادرها نهاية العام المنصرم، أن واشنطن تبحث تزويد نظام كييف بعربات "برادلي" المدرعة، في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية.

المصدر: تاس