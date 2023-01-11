"طالبان" تنفي فرض قيود جديدة على النساء في أفغانستان

نفى رئيس المكتب السياسي "لطالبان" في قطر، سهيل شاهين، تقارير إعلامية عن فرض قيود جديدة على المرأة في أفغانستان، لا سيما حظر العمل في المحلات التجارية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر، أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها "طالبان" حددت مهلة عشرة أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في البلاد، ومنعت النساء من العمل في مراكز التسوق.

وقال شاهين: "هذه المعلومات غير موثوقة، الهياكل ذات الصلة تدحض هذا التصريح".

ومنذ وصول "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، كانت حقوق المرأة في هذا البلد محدودة بشكل كبير، على وجه الخصوص، منعت مؤخرا من حضور دروس في مؤسسات التعليم العالي.

المصدر: نوفوستي