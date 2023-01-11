مجلس النواب الأمريكي يقرر تشكيل لجنة خاصة بالصين

صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار ينص على تشكيل لجنة نيابية خاصة لشؤون الصين.

وتبنى المجلس القرار يوم الثلاثاء بـ 365 صوتا مقابل 65.

ومن المقرر أن تسمى اللجنة رسميا "لجنة شؤون المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني".

وقدم المقترح النواب عن الحزب الجمهوري الذي فاز بالأغلبية في المجلس بنتيجة الانتخابات الجزئية الأخيرة للكونغرس، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب، الجمهوري كيفين ماكارثي أثناء مناقشة القرار: "سمعت من الزملاء الذين يمثلون الحزبين، أن التهديد من جانب الصين جدي. وأنا متفق تماما".

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وأضاف أن "تشكيل لجنة خاصة بالصين أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضية. هل تريدون إنهاء اعتمادنا على الصين؟ فإن اللجنة ستحقق في ذلك. هل تريدون حماية أمننا القومي؟ فإن اللجنة ستعمل على ذلك".

ومن المتوقع أن يترأس اللجنة النائب الجمهوري مايك غالاهر، وهي ستضم 7 جمهوريين و5 ديمقراطيين.

وكان غالاهر وماكارثي قد أعربا عن رأيهما بأن الحزب الشيوعي الصيني يمثل "أكبر تهديد" للولايات المتحدة، في مقال مشترك لهما نشره موقع "فوكس نيوز" في ديسمبر الماضي.

المصدر: تاس