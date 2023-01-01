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بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين واشنطن وبكين

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بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين واشنطن وبكين
AP
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين قانغ، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وكتب بلينكن على "تويتر": "تحدثت هذا الصباح عبر الهاتف مع وزير الخارجية الجديد لجمهورية الصين الشعبية، تشين قانغ، الذي يغادر واشنطن للعمل في منصبه الجديد. وبحثنا معه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة".

وسيحل، تشين قانغ، الذي شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة منذ يوليو 2021، محل، وانغ يي، الذي شغل منصب وزير خارجية الصين منذ 2013.

المصدر: نوفوستي

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