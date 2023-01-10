نتنياهو يهدد من القيادة الشمالية: سنتصدى لأي محاولات من "حزب الله" للمساس بأمن إسرائيل

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على التصدي للتموضع الإيراني في سوريا، وأي محاولات لـ"حزب الله" اللبناني للمساس بأمن إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقال نتنياهو: "إن اسرائيل مصممة على التصدي للتموضع الإيراني في سوريا، وأي محاولات لحزب الله للمساس بأمن إسرائيل".

وأضاف: "ونعيد التذكير بالخطوط الحمراء لكل من يحتاج لتذكرها".

هذا وسيجري الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية في منطقة الجليل صباح الغد الأربعاء، تشمل نيران المدفعية باتجاه منطقة جبل دوف على الحدود مع لبنان، ومن المتوقع سماع دوي انفجارات في البلدات المجاورة، بحسب الجيش.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"