نصر الله: حكومة نتنياهو الجديدة تعجل سقوط إسرائيل (فيديو)

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تعجل في سقوط الكيان الإسرائيلي المؤقت.

وجاء كلام نصر الله في كلمة متلفزة له خلال مهرجان "الوفاء والكبرياء" الذي نظم الحزب في الذكرى الثالثة لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير 2020.

وأفاد نصر الله بأن "التعرض للمسجد الأقصى ولمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها".

وقال نصر الله: "لن نقبل بأي تغيير لقواعد الاشتباك في لبنان وهم يعرفون أننا كنا جاهزين للذهاب إلى أبعد مكان أيام ترسيم الحدود".

وفيما يخص الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قال نصر الله إن هذه الحكومة هي "خليط من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومجانين"، لافتا إلى أن "هذا الخليط من المجانين في الحكومة الإسرائيلية ربما يعجل في نهاية هذا الكيان المؤقت".

والثلاثاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط إدانات فلسطينية وعربية ودولية، ومخاوف من تفجر الأوضاع بالمنطقة عقب تولي نتنياهو دفة حكومة يمينية جديدة.

المصدر: وكالات