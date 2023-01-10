وسائل إعلام: الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارها بشأن نقل دبابات "تشالنجر" إلى أوكرانيا

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن سلطات البلاد لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن احتمال تسليم دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر-2" إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت قناة سكاي نيوز البريطانية، نقلا عن مصادرها، إنه لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تدرس لندن إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر-2" البريطانية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن ممثل رئاسة الوزراء قوله: "لم نتخذ أي قرارات نهائية بشأن توريد الدبابات لأوكرانيا في هذه المرحلة.. حتى يتم اتخاذ القرارات، لا نعلق على التكهنات حول المعدات التي يمكن أو لا يمكن إرسالها في المستقبل، سنواصل مناقشة الأمر مع زملائنا الأوكرانيين، ما هو أفضل نوع مساعدة يمكننا تقديمه، ويتم تقديمها رفقة حلفائنا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن لندن تعتزم الحفاظ على المساعدة العسكرية لأوكرانيا أو زيادتها في عام 2023.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لقوات روسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي