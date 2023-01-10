وفاة بطريرك القدس المعزول إيرينيوس الأول

توفي بطريرك الروم الأرثوذكس السابق، إرينيوس الأول، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وتوفي البطريرك إيرينيوس، بمشفى في اليونان ، بعد عامين من تلقي العلاج هناك.

وتعود أصول البطريرك إرينيوس إلى جزيرة ساموس اليونانية، ووفد إلى مدينة القدس مطلع خمسينيات القرن الماضي، وقضى جزءا من حياته في اليونان ممثلا لبطريركية القدس هناك، وهو الخليفة الـ 140 للقديس يعقوب أول أساقفة مدينة القدس.

نصب إرينيوس بطريركا في الـ 13 من أغسطس عام 2001 في كنيسة القيامة، وعزل من منصبة بين عامي 2004-2005، على خلفية بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة باب الخليل، في مدينة القدس.

المصدر: RT