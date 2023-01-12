خبير عسكري: المدرعة Stryker الأمريكية لن تحدث تحولا ثوريا في معارك أوكرانيا

أعلن الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شورغين، أن حصول كييف على ناقلات الجنود المدرعة Stryker الأمريكية، لن يمنحها أي تفوق عسكري في جبهات القتال.





ويشير الخبير العسكري، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن Politico أفادت أن البنتاغون يدرس إمكانية تسليم كييف مجموعة من ناقلات Stryker المدرعة الجديدة، ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

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ووفقا له، الجديد في هذه الناقلات المدرعة هي أنها رقمية.

ويقول: "تعتبر ناقلات Stryker ذات قيمة واهمية عندما تكون مرتبطة بنظام تحكم آلي".

ويضيف، في جميع الحالات الأخرى، هي ناقة جنود اعتيادية، وضعيفة أمام جميع الأسلحة المضادة للدبابات والمدرعات. لهذا السبب استلام كييف لهذه الناقلات لن يؤدي إلى تغيرات ثورية على خط التماس.

ووفقا له، تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة جديدة ولكن على دفعات صغيرة.

ويقول: "يجب التدريب على استخدام ناقلات الجند المدرعة الحديثة، أي منطقيا كان على الولايات المتحدة تدريب أطقم سرية أو كتيبة أولاً، واختبارهم في المعارك، ومن ثم توسيع نطاق استخدام المعدات الجديدة إلى مستوى اللواء".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"