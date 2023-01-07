أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، عن اعتقاده أن الوقت يلعب حاليا في النزاع الأوكراني إلى جانب موسكو.

في مقابلة مع قناة Judging Freedom على YouTube ، قال ريتر إنه بحلول الوقت الذي ستتمكن فيه أوكرانيا من استلام دفعة أخرى من المعدات العسكرية الموعودة، ستبدأ بالفعل في المعاناة من الهزيمة.

ووفقا له، "لسوء الحظ بالنسبة لأوكرانيا والدول الغربية الأخرى، لن تنتظر روسيا وستكون جاهزة للمعركة قبل أن تنتقل أي من الأسلحة التي وعدت بها كييف "من مرحلة عرض PowerPoint إلى التنفيذ في أوكرانيا".

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وأشار الضابط السابق إلى صعوبة عملية نقل معدات الناتو إلى الجيش الأوكراني، وأكد أنها يمكن أن تصبح هدفا للقوات المسلحة الروسية أثناء النقل.

ولاحظ ريتر أن الأسلحة الموعودة لأوكرانيا "لا تزال حتى الآن في المستودعات". ويجب نقلها من هناك وتجهيزها من الناحية الفنية لتصبح جاهزة للعمل وبعد ذلك إرسالها للجبهة بعد تدريب الأوكرانيين عليها".

المصدر: mk.ru