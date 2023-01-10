بريطانيون يصفون أعضاء الحكومة البريطانية بـ "الخونة"

انتقد قراء صحيفة Daily Mail، قرار الحكومة البريطانية، إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2، بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني.

وأشار المعلقون إلى أن الحكومة البريطانية تولي اهتماما كبيرا بتمويل كييف وإمدادها بالأسلحة، متناسية المشاكل التي يعاني منها الشعب البريطاني.

فكتب أحد المعلقين البريطانيين قائلا: "يجب أن يكون لدافعي الضرائب رأي في وجهات إنفاق أموالهم".

وأضاف آخر: " الحكومة أعدت بئرا بلا قاع لتمويل المهاجرين الأوكرانيين، والحروب، ولم تخصص شيئا للشعب البريطاني".

وعلق آخر: "طالما أن الحكومة البريطانية تمتلك هذه المبالغ الهائلة، فلتموّل القطاع الصحي، وتطوره ليكون الأفضل في العالم".

وكتب آخر: " في الوقت الذي تتداعى فيه البنية التحتية البريطانية، تنفق حكومتنا العميلة الملايين من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لإمداد أوكرانيا بالدبابات، وهي تدرك أن كييف لن تعيد هذه الأموال، يا سيد سوناك (رئيس الوزراء) تذكر ذلك عندما تمرض المرة المقبلة وتحتاج لتلقي العلاج!".

وأضاف آخر: " في المرة المقبلة، اسألوا دافعي الضرائب قبل إنفاق أموالهم على كييف، أيها الخونة".

وكتب مواطن آخر: " على الحكومة البريطانية تنفيذ أوامر الولايات المتحدة، فواشنطن تصدر أوامرها وحكومتنا تحدد الكمية، ونظرا لكثرة هذه الأوامر سيضطر السيد سوناك لتعيين آلاف المستشارين وموظفي الخدمات اللوجستية لخدمة الولايات المتحدة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي