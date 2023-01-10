حاكم دونيتسك: سكان مدينة أرتيوموفسك سيحددون اسمها

صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بأن قضية اسم مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا) يجب أن يقررها سكانها دون تسرع، بعد تشكيل السلطات المحلية هناك.

جاء ذلك في منشور لبوشيلين بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث تابع: "يجب على السكان أن يقرروا بأنفسهم الاسم الذي يجب أن تحمله مدينتهم، ولكن من أجل معرفة رأي الناس، علينا أولا تهيئة ظروف أولية على الأقل للحياة. وإذا أراد السكان إعادة التسمية (الروسية القديمة أرتيوموفسك، فسنعمل على توفير ذلك بالتأكيد، ولكن دون تسرع، ووفقا للإجراءات القانونية عقب تشكيل الهيئات المحلية للحكم الذاتي هناك".

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وكان الصحفي ونائب مجلس الدوما لمدينة موسكو، أندريه مدفيديف، قد قال، دفاعا عن الاسم الأوكراني للمدينة "باخموت"، والذي تستخدمه أوكرانيا الآن، إن هذا هو اسم البلدة التي أسسها القيصر الروسي إيفان الرهيب عام 1571، مؤكدا أن التاريخ الروسي لم يبدأ في عام 1917 (عام الثورة البلشفية).

من جانبها، أيدت رئيسة تحرير RT مرغريتا سيمونيان عودة الاسم السوفيتي للمدينة، والذي تلقته المدينة تكريما للشخصية السياسية والثورية السوفيتية فيودور سيرغييف، المعروف باسم "الرفيق أرتيوم"، وقالت إن هذا الاسم مألوف أكثر لدى السكان المحليين.

وأشار بوشيلين أيضا إلى أنه في مارس 2022، تم التوقيع على مرسوم تعاد بموجبه الأسماء المخصصة للمدن والبلدات التي كانت تحملها اعتبارا من 11 مايو 2014، والتي كانت في السابق تحت سيطرة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي