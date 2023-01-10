سيئول تطلب من منشقين شماليين عدم إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ

قال مسؤول كوري جنوبي إن وزارة الوحدة في البلاد، طلبت من مجموعة منشقين كوريين شماليين الامتناع عن شن حملة لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، باستخدام طائرات بدون طيار.

وجاء الطلب بعد أن صرح المعارض بارك سانج هاك، رئيس منظمة المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة (FFNK)، بأن المجموعة تخطط لتسيير طائرات بدون طيار قريبا تحمل منشورات تنتقد كوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين.

وصرح المسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته بأنه "التزاما بالقوانين ذات الصلة، ومراعاة المواقف بين الكوريتين، وحماية حياة الناس وسلامتهم، يجب على النشطاء الامتناع عن تنظيم حملات منشورات يمكن أن تسبب مخاطر غير ضرورية".

وحذرت سيئول من أنها ستعلق اتفاقية 2018 بين الكوريتين المصممة لتقليل التوترات العسكرية، إذا انتهكت كوريا الشمالية أراضي الجنوب مرة أخرى في أعقاب عمليات التسلل الأخيرة بطائرات بدون طيار لكوريا الشمالية إلى أراضي الجنوب.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها بدأت مراجعة قانونية بشأن ما إذا كان من الممكن استئناف البث عبر مكبرات الصوت وتوزيع منشورات مناهضة لبيونغ يانغ في حالة تعليق الاتفاق العسكري.

المصدر: "يونهاب"