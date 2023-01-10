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إطلاق صاروخ "إسكندر" لتدمير منشأة بنية تحتية للقوات الأوكرانية (فيديو)

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إطلاق صاروخ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صاروخ من منظومة "إسكندر" العملياتي والتكتيكي على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ويظهر الفيديو تنقل الآلية الحاملة للصاروخ عبر الغابات في طريق وحل، قبل وصولها للنقطة المحددة، ثم عملية تحديد الهدف المستهدف واطلاق الصاروخ.

وبهدف تأمين المنظومة واخفائها عن العدو تحاول الأطقم تغيير مواقعها بعد كل عملية إطلاق.

هذا ولا تؤثر كثافة تحركات المنظومة على القدرة القتالية والدقة في إصابة الهدف، نظرا لأن إحداثيات الأهداف تأتي عن طريق عمليات استطلاع دقيقة.

المصدر: نوفوستي

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