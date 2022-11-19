لقطات لعمل منظومات "إسكندر" خلال العملية العسكرية الخاصة

عرضت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من العمل القتالي لأطقم منظومات الصواريخ العملياتية – التكتيكية من طراز " إسكندر"، خلال قصف مواقع القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتتواجد بطاريات صواريخ " إسكندر"، على مسافات بعيدة عن خطوط القتال، لكن العدو يشعر باستمرار بالتهديد القادم من جانبها فيما تشعر القوات الصديقة بالدعم القوي من جانب هذه البطاريات. وتتحرك الشاحنات الثقيلة الناقلة لهذه الصواريخ بسهولة في المناطق الوعرة وهي تندمج بسهولة مع التضاريس المحيطة وتتمتع بشبكة تمويه خاصة ذات تركيبة كيميائية قادرة على تحييد موجات الراديو المعادية وتمنع كشف موقع منصة الإطلاق.

وفي اللقطات، يظهر قائد البطارية الصاروخية الضابط أليكسي ويقول: "أهدافنا اليوم، مواقع القيادة، ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، ومنشآت البنية التحتية العسكرية ".

ونوه الضابط بأن البطارية تطلق صواريخ بالستية ومجنحة وذلك حسب الهدف المقرر تدميره. وهي قادرة بشكل مضمون على تدمير أي موقع وهدف عسكري على بعد 500 كلم من خط المواجهة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية