 
مباشر

البرازيل.. توقيف نحو 1500 من المشاركين في الاحتجاجات

أخبار العالم

البرازيل.. توقيف نحو 1500 من المشاركين في الاحتجاجات
AP Gustavo Moreno
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uiyx

قامت قوات الأمن البرازيلية بتوقيف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل، التي فاز فيها اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجنود البرازيليين بدعم من الشرطة قاموا بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا.

إقرأ المزيد
قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب
قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب

وحسب السلطات البرازيلية، فإن القوات الأمنية أوقفت نحو 1200 شخص يوم الاثنين بعد توقيفها نحو 300 شخص يوم الأحد.

ويشار إلى أن الآلاف من المخيم الذي أقامه أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو شاركوا في اقتحام المباني الحكومية، بما فيها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا يوم الأحد.

وكان الرئيس لولا دا سيلفا قد تعهد بمحاسبة جميع المشاركين في أعمال الشغب والعنف أثناء اقتحام المباني الحكومية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا