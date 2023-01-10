البرازيل.. توقيف نحو 1500 من المشاركين في الاحتجاجات

قامت قوات الأمن البرازيلية بتوقيف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل، التي فاز فيها اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجنود البرازيليين بدعم من الشرطة قاموا بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا.

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وحسب السلطات البرازيلية، فإن القوات الأمنية أوقفت نحو 1200 شخص يوم الاثنين بعد توقيفها نحو 300 شخص يوم الأحد.

ويشار إلى أن الآلاف من المخيم الذي أقامه أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو شاركوا في اقتحام المباني الحكومية، بما فيها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا يوم الأحد.

وكان الرئيس لولا دا سيلفا قد تعهد بمحاسبة جميع المشاركين في أعمال الشغب والعنف أثناء اقتحام المباني الحكومية.

المصدر: رويترز