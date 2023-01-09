البنتاغون: لا نرى نية لمينسك بدخول الصراع في أوكرانيا

صرح ممثل رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، تعقيبا على مناورات الطيران التكتيكية المشتركة المقبلة بين موسكو ومينسك، بأن البنتاغون لا يرى أي نية لبيلاروس دخول الأزمة في أوكرانيا.

وقال: "نعلم أن روسيا وبيلاروس ستجريان تدريبات مشتركة، ولا نرى بوادر على أن مينسك تعتزم الدخول في الصراع."

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، أنه في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة مع وحدات الطيران التابعة للقوات المسلحة لروسيا وبيلاروس.

وكما هو مذكور في بيان الوزارة، وصلت يوم الأحد، وحدات الطيران من قوات الفضاء العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى بيلاروس.

المصدر: نوفوستي