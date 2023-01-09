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واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لمنع التعاون العسكري بين روسيا وإيران

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واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لمنع التعاون العسكري بين روسيا وإيران
Legion-Media Piemags
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لديها لمنع التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.

وفي معرض حديثه عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن واشنطن "لا تستبعد أي خيارات".

وأضاف أن واشنطن تعتزم "اتخاذ كافة الإجراءات" لمنع إيران من توريد المنتجات العسكرية لروسيا.

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وأشار إلى أن "بين روسيا وإيران علاقات شراكة وثيقة في المجال الأمني والمجال العسكري"، مضيفا أن "إيران أصبحت أهم مورد للمساعدات العسكرية الضرورية لروسيا، ولكن روسيا أيضا بدأت بتزويد إيران بالمساعدات في المجال الأمني".

وتابع: "وبالتالي نحن ندرس كافة الوسائل وكافة الصلاحيات وكافة القوانين ذات الشأن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

يذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبعض الدول الغربية اتهمت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفت روسيا وإيران صحة المعلومات عن توريدات المسيرات الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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