الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يدخل المستشفى في الولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام برازيلية، أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو دخل مستشفى بولاية فلوريدا الأمريكية بعد معاناته من آلام في البطن.

ووفقا لصحيفة "غلوبو" البرازيلية، يتواجد الآن رئيس الدولة السابق في مستشفى "أدفاندت هيلث سيليبراشن"، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث تم تشخيص حالته بألم في البطن".

وكما يشير الصحفيون، قد تكون مشاكل الرئيس السابق ناجمة عن طعنة أصيب بها في عام 2018، وفي بداية العام الماضي، عولج السياسي من هذه المشكلة.

وفي 8 يناير 2023، قام أنصار بولسونارو، الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، بمصادمات مع الشرطة واقتحموا مباني الكونغرس الوطني (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة الاتحادية العليا.

ووفقا للبيانات الأولية، شارك حوالي 5 آلاف شخص في أعمال الشغب، واستخدمت القوات الأمنية القنابل الدخانية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص.

ورفض لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى المنصب في 1 يناير، إلى جانب رؤساء الفرعين التشريعي والقضائي للسلطة، "محاولة الانقلاب" وحث السكان على تجنب المشاركة في أعمال العنف، وفي نهاية ديسمبر 2022، غادر بولسونارو إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس