مجلس الاشراف على الرقابة في "ميتا" يسمح لفيسبوك بنشر "هاشتاغ" مسيء لخامنئي

دعا مجلس الاشراف على الرقابة في شركة "ميتا" الأمريكية مالكة "فيسبوك"، شبكة التواصل الاجتماعي إلى السماح بمنشوراتها باستخدام "هاشتاغ": "الموت لخامنئي"، مرشد إيران الأعلى.

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واعتبر مجلس الإدارة في قراره الصادر اليوم الاثنين، أن "إزالة المنشور لا تتماشى مع معايير مجتمع ميتا أو قيمه أو مسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتابعت الهيئة المستقلة والممولة من الشركة: "في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع "هاشتاغ": "الموت لخامنئي"، على غرار "فليسقط"..فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينم عن تهديد بالفعل"، في حين أن المنشور المشار إليه يعود إلى يوليو 2022، وهو عبارة عن رسم كاريكاتوري للمرشد الإيراني علي خامنئي مذيل بعبارة "الموت للحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة" و"الموت لزعيمها...خامنئي".

ورأى مجلس الاشراف على الرقابة أن فشل "فيسبوك" في فرض حرية التعبير "أدى إلى إسكات الخطاب السياسي الرامي إلى حماية حقوق المرأة"، حيث أنه لطالما اضطرت "ميتا" إلى الاختيار بين التخفيف من حدة المحتوى الذي يمكن اعتباره عنيفًا أو الدفاع عن حرية التعبير.

وفي مارس، بعيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قررت المجموعة التي يرأسها مارك زوكربيرغ، على سبيل المثال، تخفيف قواعدها المتعلقة بالتحريض على العنف والكراهية من خلال التغاضي عن الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس، فيما علقت "ميتا" في وقت لاحق على موقفها مؤكدة أنها لا تسمح بتوجيه تهديدات بالقتل ضد رؤساء الدول أو المواطنين الروس.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات وأعمال شغب إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.

المصدر: "فرانس برس"