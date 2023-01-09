وزراء بريطانيون يجتمعون بممثلي نقابات لإنهاء الإضرابات

يجتمع وزراء بريطانيون، اليوم الاثنين، بقادة نقابات عمالية، في محاولة لإنهاء موجة الإضرابات التي أعاقت عمل شبكة السكك الحديدية، وأدت إلى توتر النظام الصحي المثقل بالأعباء.

يجري وزير الصحة ستيف باركلي محادثات مع نقابات الرعاية الصحية، بينما يجتمع وزراء آخرون مع نقابات السكك الحديدية التي نظمت أشهر من الإضرابات، ونقابات المعلمين التي تدرس هي الأخرى الدخول في إضرابات.

وتمر بريطانيا بأكبر موجة إضرابات منذ عقود، لا سيما من جانب مناولي الأمتعة في المطارات وموظفي الحدود ومدربي القيادة وسائقي الحافلات وعمال البريد، وهم جميعا يطالبون بزيادة الأجور.

الممرضات وعمال الإسعاف محاصرون في نزاع مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة حيث يسعون للحصول على زيادات في إجورهم لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 41 عاما، عند 11.1 بالمائة في أواخر العام الماضي، مدفوعا بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والغذاء.

قالت بات كولين، رئيسة نقابة الكلية الملكية للتمريض، إنها رأت "قدرا من التفاؤل" في تصريح رئيس الوزراء ريشي سوناك، يوم الأحد، بأنه على استعداد لمناقشة مطالب الرواتب "المعقولة التكلفة والمسؤولة".

وأصرت حكومة المحافظين حتى الآن على أنها ستناقش فقط معدلات الأجور للسنة المالية 2023-24 التي تبدأ في نيسان، وليس العام الحالي.

المصدر: AP