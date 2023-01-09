 
مباشر

الدفاع الروسية تنشر فيديو لسلاح من جيل جديد استخدمته ضد القوات الأوكرانية

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنشر فيديو لسلاح من جيل جديد استخدمته ضد القوات الأوكرانية
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uirw

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستخدام العسكريين الروس للذخائر الموجهة بدقة من الجيل الجديد، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك
جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك

ويوضح الفيديو اكتشاف العسكريين الروس، خلال عمليات الاستطلاع باستخدام الطائرات المسيرة، لمواقع العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة في موقع محصن، إضافة إلى تقدم مدرعات العدو.

ونتيجة للضربة الدقيقة بالجيل الجديد من الذخائر الروسية عالية الدقة، تم تدمير الموقع والمركبة المدرعة للعدو، باستخدام ذخيرة دقيقة التوجيه لكل هدف على حدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا