الدفاع الروسية تنشر فيديو لسلاح من جيل جديد استخدمته ضد القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستخدام العسكريين الروس للذخائر الموجهة بدقة من الجيل الجديد، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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ويوضح الفيديو اكتشاف العسكريين الروس، خلال عمليات الاستطلاع باستخدام الطائرات المسيرة، لمواقع العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة في موقع محصن، إضافة إلى تقدم مدرعات العدو.

ونتيجة للضربة الدقيقة بالجيل الجديد من الذخائر الروسية عالية الدقة، تم تدمير الموقع والمركبة المدرعة للعدو، باستخدام ذخيرة دقيقة التوجيه لكل هدف على حدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية