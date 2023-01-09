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جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك

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جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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أعلنت قيادة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، عن تحرير بلدة باخموتسكويه الواقعة بالقرب من سوليدار، بشمال شرق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

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ووفقا لقناة "تلغرام" التابعة لقيادة دفاع الجمهورية، فقد تم تحرير قرية باخموتسكويه اعتبارا من صباح اليوم 9 يناير.

وتقع مدينة أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل استراتيجي هام لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، وتجري معارك شرسة من أجل مدينتي أرتيوموفسك وسوليدار.

المصدر: نوفوستي

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