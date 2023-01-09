بولندا تدعم جواسيسها: زوجاتهن لا يعرفن ما يفعلونه ويجب تعويضهم برواتب عالية

قالت صحيفة "Rzeczpospolita" إن الصراع في أوكرانيا أجبر بولندا على زيادة رواتب موظفي الاستخبارات (الجواسيس).

وبحسب الصحيفة إن "الصراع في أوكرانيا كشف التمويل غير الكافي للمخابرات البولندية والاستخبارات، سواء من حيث الموارد أو الأفراد.. وبالتالي فإن بولندا تخطط لتحفيز ضباط المخابرات".

وتلفت الصحيفة إلى أنه مع بدء الصراع في أوكرانيا ، زادت احتياجات وكالة الاستخبارات، في حين تم تخفيض الميزانية في البلاد لعام 2022 بنحو 20%.

بدوره قال آدم زلابكا، عضو مجلس النواب البولندي: "الوضع خاص، بسبب الصراع في أوكرانيا، يتعين على الخدمات الخاصة القيام بالمزيد من العمل. دورها مهم للغاية اليوم".

ونقلت الصحيفة عن موظف سابق في الاستخبارات، "معظم الزوجات لا يعرفن حتى ما يفعله أزواجهن، وكذلك أصدقاء ضباط المخابرات. عليك أن تكذب من أجل القضية. إنها صعبة ومرهقة. والتعويض، بالطبع، يجب أن يكون رواتب عالية".

المصدر: نوفوستي