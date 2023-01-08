المالية الإسرائيلية تقتطع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.

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وأوضحت القناة "12" العبرية أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة).

وأفادت بأن هذا القرار يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية بعض "الأحداث الإرهابية".

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، قال سموتريتش: "أشكر رئيس الوزراء وأعضاء الكابينت الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية، أوضح سموتريتش قائلا: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".

المصدر: "معا"