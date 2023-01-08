وسائل إعلام: نواب من الحزب الديمقراطي الألماني الحر يذهبون في زيارة إلى تايوان

توجه وفد رفيع المستوى من نواب البوندستاغ الألماني، في زيارة إلى تايوان، على الرغم من تسبب هذه الزيارة في خلافات دبلوماسية مع جمهورية الصين.

وأشارت صحيفة Zeit، إلى أن وفدا رفيع المستوى من فصيل الحزب الديمقراطي الحر قد توجه يوم الأحد إلى تايوان، ويضم رئيس لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس ستراك زيمرمان ونائب رئيس فصيل الحزب الديمقراطي الحر يوهانس فوغل، وبحسب الصحيفة، فإنهم يخططون للبقاء في تايوان حتى يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة ستراك زيمرمان قوله لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الهدف من الزيارة هو إرسال إشارة تضامن ضد إشارات الصين التي تهدد تايوان.

ويعتزم الوفد لقاء سياسيين من الحكومة والمعارضة، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان وممثلي الأعمال والجيش في تايوان.

وبحسب الصحيفة، فإن زيارة الفصيل الحكومي الألماني قد تسبب خلافات دبلوماسية مع الصين، إذ ترفض الحكومة الصينية بشكل جذري زيارات البرلمانيين الأجانب إلى تايوان، وتصفها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.

وتصاعد الموقف حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في أوائل أغسطس 2022،

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي