لوكاشينكو يكذّب معلومات مضللة عن حالته الصحية

كذّب رئيس بيلاروس الإشاعات والأقاويل التي انتشرت مؤخرا عن حالته الصحية وعن "الأمراض التي يعاني منها"، ووعد بمواصلة العيش لاحقا.

من جانبه قال أندريه ليميشونوك الكاهن في دير القديسة اليزابيث، مخاطبا لوكاشينكو: " ذات مرة، قال الأب نيكولاي غوريانوف في جزيرة زاليت، وهو شيخ محترم للغاية، عندما تم انتخابكم كرئيس للدولة: طالما أن لوكاشينكو في بيلاروس، فسيكون كل شيء على ما يرام".

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ورد لوكاشينكو مبتسما: "وهذا يعني، أنه لا يجوز لي أن أموت في الوقت الراهن؟".

فصرخ الأب أندريه، وكذلك مطران مينسك الكاهن فينيامين الذي كان حاضرا خلال اللقاء: "لا يجوز بتاتا".

وتابع لوكاشينكو القول: "ولكن يزعم الكثيرون بأنني على شفا الموت ويستعدون لدفني. وتصدر هذه الأحاديث بشكل خاص من السياسيين الهاربين (من أنصار المعارضة الذين هاجروا من البلاد). ولكني أؤكد للجميع بأن صحتي على مايرام وأتمنى أن تبقى كذلك. ولكنهم رغم ذلك يبحثون عن أمراض جديدة وجديدة لدي. طبعا يثير الأسف عندما ينغمس البعض في نشر مثل هذه الإشاعات. كل هذا سينقلب عليهم وأما نحن فسنواصل العيش".

يوم السبت، زار لوكاشينكو كنيسة في مجمع دير القديسة إليزابيث، حيث قام بإشعال شمعة وفقا لتقاليد عيد الميلاد.

المصدر: نوفوستي