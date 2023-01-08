أندرياس كلوته في مقال بـ"Bloomberg": على أوكرانيا تجنب ضرب أراض يقر الغرب بأنها روسية بأسلحة الناتو

أكدت صحيفة Bloomberg في مقال نشرته، أن على أوكرانيا تجنب ضرب الأراضي التي يقر الغرب بأنها روسية، بالرغم من تزويد حلف الناتو لقوات كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة.

وأكد الكاتب، أندرياس كلوته، في مقاله أن "أوكرانيا يجب أن تتوقف عن استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات مضادة على الأراضي الروسية، بل وأن تتوقف عن مهاجمتها تماما "

وأضاف كلوته، أن أولوية الولايات المتحدة وحلفاءها في الأزمة الأوكرانية، هو تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، ولذلك فهم يختارون الأسلحة التي يرسلونها لقوات كييف بعناية.

وأشار كلوته إلى أن إعلان الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، الأخير حول إمداد قوات كييف بمركبات قتالية، من طراز Bradley، وMarde، كان حلف الناتو يرفض إمداد أوكرانيا بها سابقا، مؤشر على تغير كبير في مواقفهم.

وفي ديسمبر 2022، أفادت صحيفة Wall Street Journal، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة أجرت تعديلات على أنظمة HIMARS التي أرسلتها لقوات كييف، حتى لا يتمكنوا من ضرب عمق الأراضي الروسية، واعتبر البيت الأبيض هذا الإجراء ضروريا للحد من مخاطر الانجرار إلى صراع مباشر مع موسكو.

المصدر: نوفوستي