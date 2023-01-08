طلعات تدريبة لمقاتلات روسية فوق المحيط الهادئ

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن مقاتلتين اعتراضيتين من طراز "ميغ 31 بي إم" مقرهما كامتشاتكا حلقتا فوق المحيط الهادئ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "طيارو مقاتلات، ميغ 31 بي إم، الاعتراضية على ارتفاعات عالية مارسوا مهاراتهم في القيام برحلات في درجات حرارة منخفضة بأجهزة تجريبية في غياب معالم مرئية".

وأضاف البيان: "المهمة الرئيسية كانت تحسين مهارات أداء المهام الموكلة من قبل أطقم مقاتلات MiG-31BM أثناء أداء مهام قتالية للدفاع الجوي في مناطق أقصى الشمال".

المصدر: وكالات