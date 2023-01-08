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طلعات تدريبة لمقاتلات روسية فوق المحيط الهادئ

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طلعات تدريبة لمقاتلات روسية فوق المحيط الهادئ
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن مقاتلتين اعتراضيتين من طراز "ميغ 31 بي إم" مقرهما كامتشاتكا حلقتا فوق المحيط الهادئ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "طيارو مقاتلات، ميغ 31 بي إم، الاعتراضية على ارتفاعات عالية مارسوا مهاراتهم في القيام برحلات في درجات حرارة منخفضة بأجهزة تجريبية في غياب معالم مرئية".

وأضاف البيان: "المهمة الرئيسية كانت تحسين مهارات أداء المهام الموكلة من قبل أطقم مقاتلات MiG-31BM أثناء أداء مهام قتالية للدفاع الجوي في مناطق أقصى الشمال".

المصدر: وكالات

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