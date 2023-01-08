مركز اسطنبول يعلن مغادرة سفينة محملة بزيت عباد الشمس للموانئ الأوكرانية باتجاه إسبانيا

غادرت سفينة محملة بزيت عباد الشمس الميناء الأوكراني، أمس السبت، وهي متجهة إلى إسبانيا.

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وأفاد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، في بيانه، بأن "سفينة مينتور غادرت ميناء "يوجني" في الـ 7 من يناير، متجهة نحو إسبانيا، بحمولة 12.2 ألف طن من زيت عباد الشمس، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".

وأضاف المركز، أنه تلقى 74 طلبا للمشاركة في مبادرة الحبوب، وأن 3 سفن مرت عبر الممر الإنساني، يوم السبت.

وأشار المركز، إلى أن إجمالي الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى، التي صدرت من 3 موانئ أوكرانية، بحلول الـ 7 من يناير، فاقت الـ 16.8 ألف طن، كما أعطي الإذن لـ 624 سفينة بدخول الموانئ الأوكرانية، ومنح إذن المغادرة لـ 629 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية.

المصدر: إنترفاكس