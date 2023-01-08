القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال اليوم الماضي.

ووفقا لبيان المكتب: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، وباتجاه دونيتسك، أطلق العدو 13 قذيفة من راجمات الصواريخ، وقذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على ياسينوفاتسكي، وخمس قذائف مدفعية 155 و152 و122 ملم باتجاه بلدة غورلوفسكي".

وقال المركز المشترك، إن أوكرانيا استخدمت في المجموع 178 قذيفة.

ويلاحظ أن مناطق تسع مدن تعرضت للقصف، في دونيتسك (كييفسكي، كيروفسكي، بتروفسكي)، غولموفسكي، غورلوفكا، فيركنيتوريتسكوي، ياسينوفاتايا، كاشتانوفي، ياكوفليفكا، مينيرالنو، ميكيفكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.

ورفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، ووصفها بأنها "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي