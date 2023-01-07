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الدفاع الجوي الأوكراني يسقط طائرة صديقة من طراز "ميغ-29"

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الدفاع الجوي الأوكراني يسقط طائرة صديقة من طراز
Sputnik
مقاتلة من طراز "ميغ-29"، صورة أرشيفية
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قال دميتري سابلين، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، الذي يتواجد باستمرار في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إن الدفاع الجوي الأوكراني اسقط طائرة صديقة من طراز "ميغ-29".

وكتب سابلين على قناته في تيلغرام، أنه تم تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"   بالقرب من المركز السكني كوراخوفو التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية بعد استهدافها من منظومة "أوسا" الصاروخية للدفاع الجوي.

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وأضاف البرلماني الروسي: "بالقرب من كوراخوفو أصاب الدفاع الجوي الأوكراني بقذيفة صاروخية من مجمع أوسا، طائرة أوكرانية من طراز ميغ-29، ودمرها. نحن شاركنا بالموضوع فقط قليلا".

وطائرة "ميغ-29" هي مقاتلة من الجيل الرابع صممت في زمن الاتحاد السوفييتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية من خلال الأسلحة غير الموجهة.

المصدر: تاس

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