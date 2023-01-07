قديروف: خبر مقتل قادة شيشان في دونباس غير صحيح

دحض رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الأنباء التي تحدثت عن مقتل قادة عسكريين من الشيشان خلال العملية العسكرية الخاصة.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "في الأيام الأخيرة، تم تداول أنباء عن مقتل مزعوم لقائد أو آخر من جمهورية الشيشان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. أؤكد أن قادتنا الشجعان في صحة جيدة ومعنويات ممتازة ".

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وأشار قديروف إلى أن عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، زار مواقع الوحدات الشيشانية في الجبهة.

وشدد قديروف على أنه يتم تقييم عمل وحدات قوات "أحمد" الشيشانية ونوعية المهام التي تؤديها، بشكل إيجابي.

المصدر: تاس