لوغانسك.. انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي

أعلنت شركة "لوغانسك غاز"، عن وقوع انفجار في منطقة لوتوغينو، على خط أنابيب الغاز الرئيسي، ما أدى إلى انقطاع الغاز عن حوالي 11 ألف مشترك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونشرت قناة "تيليغرام" التابعة للشركة: "في مساء يوم 7 يناير، في مدينة لوتوغينو، وقع انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي تبعه اشتعال للنيران، وفي الوقت الحالي، يقوم متخصصون من المؤسسة الحكومية الموحدة (لوغانسك غاز)، برئاسة إدارة الشركة، بمعاينة موقع الحادث، والعمل جار للسيطرة على الحريق".

ولم يتم الإعلان عن سبب الانفجار بعد.

وأضافت الشركة: "تسبب هذا الانفجار في انقطاع خدمة الغاز عن حوالي 11 ألف مشترك بشكل مؤقت في منطقة لوتوغينسكي".

ولم تعلن الشركة عن توقيت استعادة إمدادات الغاز حتى الآن.

المصدر: تاس