تركيا تعرب عن أملها في تمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا على خط التماس في أوكرانيا.

وقال قالن: "في رأينا، يجب ألا يستمر وقف إطلاق النار 36 ساعة، بل لفترة أطول.. لم يتم بعد اتخاذ قرار موحد للأطراف بشأن هذه المسألة، وهو مؤشر على المأزق الذي تعيشه أطراف الأزمة".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة ابتداء من الساعة 12:00 يوم 6 يناير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي يلتزم بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله، على الرغم من عدم التزام القوات الأوكرانية به.

المصدر: RT