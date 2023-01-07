فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، عبر "تويتر"، أن "الحكومة الفنلندية، تعد حزمة المساعدات الـ 12 بالشراكة مع وزارة الدفاع، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة لذلك في الأسابيع المقبلة، بحيث يتم تحديد نوعية وقيمة المساعدات المقدمة، دون تقويض قدرات هلسنكي الدفاعية".

Suomi tukee Ukrainaa. Valmistelemme 12. apupakettia. Päätökset tehdään lähiviikkoina. Tuen sisältöä valmistellaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa katsoen, ettemme heikennä omaa puolustuskykyämme. 1/2 — Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 7, 2023

وفي الـ 20 من ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة الفنلندية عن حزمة المساعدات العسكرية الـ 11، المخصصة لقوات كييف، بقيمة 29 مليون يورو.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن أي شحنة أسلحة غربية مقدمة لقوات كييف، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي