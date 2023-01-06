الخارجية الأمريكية تكشف الاتجاهات الرئيسية لعمل سفيرتها الجديدة في موسكو

قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن أحد اتجاهات عمل لين تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو، سيكون حل مشكلة التأشيرات بين روسيا والولايات المتحدة

وأشار المتحدث إلى أن تريسي ستعمل كذلك، على حل مسألة زيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو.

ووفقا له، ستتمكن السفارة بعد ذلك من استئناف عملها على المستوى الأساسي المعتمد، بما في ذلك، على الأرجح، البدء في إصدار التأشيرات.

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ويرى المتحدث أن هذا السيناريو، سيكون لمصلحة روسيا والولايات المتحدة.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي وافق في 21 ديسمبر، على تعيين لين تريسي كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا.

من جانبه، أوصى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، السفيرة الجديدة بأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا تحت ستار العمل مع المجتمع المدني.

المصدر: وكالات