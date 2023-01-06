رئيس وزراء كوسوفو يدين الهجوم على الصرب عشية عيد الميلاد

أدان رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، إطلاق النار في جنوب المقاطعة عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي وإصابة شابين صربيين.

وأفاد مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش، مساء اليوم الجمعة عن "محاولة قتل شابين صربيين في قرية غوتوفوشا بالقرب من منطقة ستربتشي".

ووفقا له، فقد أطلق شخص ألباني النار عليهم من سيارة أثناء تحركهم، بينما كانوا يحملون "البادناك" (أحد فروع البلوط التقليدية عشية عيد الميلاد)، وقام الصرب المحليون في غوتوفوشا بإغلاق الطريق السريع مطالبين باحتجاز الجاني.

وأعلنت شرطة الجمهورية المعلنة من جانب واحد في أوروسيفاتش بعد ذلك أن المشتبه به (أ.ك.) يبلغ من العمر 33 عاما، وبحسب تقارير إعلامية في بريشتينا، فهو عضو في "قوات أمن كوسوفو" شبه العسكرية.

وكتب رئيس وزراء كوسوفو على مواقع التواصل الاجتماعي: "الشرطة احتجزت بالفعل مشتبها يجب تقديمه بلا شك إلى العدالة، وستواصل السلطات المختصة التحقيق في جميع ملابسات هذا العمل غير المقبول والمستهجن"، مضيفا أنه كان قلقا للغاية بشأن ما حدث.

وأصيب الضحيتان، وهما ميلوس البالغ من العمر 21 عاما وستيفان ستويانوفيتش البالغ من العمر 11 عاما، في اليد والكتف ونقلا إلى مستشفى غراكانيتشا الصربي بالقرب من بريشتينا، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم.

وفكك صرب كوسوفو الحواجز على الطرق السريعة في شمال المنطقة في نهاية ديسمبر، وقبل ذلك، أطلقت سلطات الجمهورية المعلنة من جانب واحد من الحجز ووضعت قيد الإقامة الجبرية، الشرطي السابق في كوسوفو، ديان بانتيك، الذي استقال مع زملائه الصرب من إدارات شرطة كوسوفو في شمال المنطقة في نوفمبر، وتم احتجازه عند نقطة تفتيش يارينا لدى دخوله من وسط صربيا للاشتباه في ارتكابه "أعمالا إرهابية".

المصدر: نوفوستي