ألباني يفتح النار على الصرب خلال احتفالهم بعيد الميلاد في كوسوفو

قال بيتار بيتكوفيتش، مدير مكتب شؤون كوسوفو لدى الحكومة الصربية، إن شابا وفتى أصيبا بجروح على يد ألباني مجهول الهوية في جنوب كوسوفو عشية عيد ميلاد المسيح الأرثوذكسي.

وشدد بيتكوفيتش، على أنه يعتبر ما جرى بمثابة محاولة ارتكاب جريمة قتل.

Покушај убиства двојице српских дечака у Готовуши код Штрпца. На децу пуцао Албанац, по казивању мештана, из возила у покрету. Милош и Стефан имају прострелне ране. Пуцано је на њих док су носили бадњаке. Неко је желео да нам приреди крвав Божић! — Петар Петковић (@PetkovicPetar) January 6, 2023

وأضاف: "جرت محاولة لقتل شابين من الصرب في قرية غوتوفوشا بالقرب من المركز السكني شتربتسي. اطلق ألباني الرصاص عليهما من سيارة كانت تسير بسرعة. تمت إصابة ميلوس وستيفان بجروح عندما كان يحتفلان بالعيد".

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ويقول أقارب المصابين، ميلوس البالغ من العمر 21 عاما وستيفان ستويانوفيتش البالغ من العمر 11 عاما إنهما تعرضا للإصابة في اليد والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى في بلدة غراكانيكا الصربية بالقرب من بريشتينا.

المصدر: نوفوستي