واشنطن تكشف علاقة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بطبيعة وجغرافية الدونباس

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تزيد عن 3 مليارات دولار، ترتبط مباشرة بطبيعة الأعمال القتالية في الدونباس.

وأشار كيربي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الجمعة، إلى أن البنتاغون يقدّم المساعدة لأوكرانيا وفقا لعدة معايير، بما في ذلك مراعاة الاحتياجات الحالية لكييف، وقدرة الولايات المتحدة على تلبية هذه الاحتياجات، وكذلك كيف سيبدو حال القتال على المدى القصير.

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وأضاف: "أنتم تعلمون أنّه في الأسابيع الأخيرة كنا جميعا نركز بشدّة على ما يحدث حول خيرسون، لكن القتال في الشرق، وخاصة في منطقة دونباس، كان ضاريا وبشكل خاص خلال الأسابيع الأخيرة."

ولفت كيربي إلى أن الظروف الطبيعية في دونباس "مناسبة تماما لاستخدام قدرات مركبات برادلي القتالية في "عمليات قتالية قابلة للمناورة لمختلف صنوف القوات المسلحة ".

وأردف قائلا: "لذا فإن هذه (حزمة المساعدات العسكرية الجديدة) لها علاقة كبيرة بالقتال الذي نشهده الآن ونتوقع رؤيته خلال أشهر الشتاء."

وأضاف كيربي أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة "ستكون مناسبة تماما للاحتياجات الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية."

المصدر: تاس