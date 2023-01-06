"عصفور البحر" في قائمة المساعدات الأمريكية الجديدة لنظام كييف ويطلق من منصات سوفيتية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تتحضر واشنطن لإرسال صواريخ " Sea Sparrow" - سي سبارو، - عصفور البحر - إلى نظام كييف ضمن حزمة المساعدات الجديدة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث هنا عن صواريخ مضادّة للطائرات موجهة بالرادار يمكن إطلاقها من البحر

ومن الأرض على حد سواء بهدف اعتراض الطائرات والصواريخ كروز المجنّحة.

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وذكرت مصادر الصحيفة، أن الجيش الأوكراني تمكّن من تكييف منظومات صواريخ "بوك" السوفيتية ذاتية الدفع، الموجودة تحت تصرفهم من أجل استخدامها مع هذا النوع من الصواريخ الأمريكية.

واوضحت بوليتيكو أنه حتى اليوم، فقط تايوان هي من استخدمت "سي سبارو" الأرضية، "في حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها قاموا بتشغيل نسخة تعمل من السفن".

ومن المعروف أنه في وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لسلطات كييف اليوم الجمعة، مبينا أنها ستشمل على عربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي".

بدورها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن حزمة المساعدات القادمة ستكلّف 2.85 مليار دولار أمريكي.

المصدر: تاس