سفارة روسيا تعلق على أنباء حول محاولة انقلاب في تشاد

قال مصدر في سفارة روسيا لدى تشاد، إن وكالات الأنباء الغربية بمنشورات عن محاولة انقلاب مزعومة في تشاد، تصعد الوضع حول الأحداث التي وقعت قبل شهر في هذه الدولة

يوم أمس الخميس، أفادت قناة العربية بأن الحكومة التشادية أعلنت إحباط محاولة انقلابية حاولت مجموعة من العسكريين تنفيذها .

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ووفقا للمصدر، في يوم 5 يناير أعلن عزيز محمد صالح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في تشاد، للجمهور عن بدء التحقيق في جريمة ارتكبها 11 ضابطا بالجيش في 8 ديسمبر 2022 بهدف تقويض النظام الدستوري وتعطيل عمل مؤسسات السلطة المشكلة للفترة الانتقالية. وشدد المتحدث على أنه تم اعتقال المتآمرين على الفور ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي: "وفقا لتصريح المتحدث ستواصل الحكومة التشادية إطلاع الجمهور بشكل علني وكامل على التقدم المحرز في التحقيق في القضية".

وتابع المصدر الدبلوماسي: "قامت وكالات الأنباء الغربية والأجنبية، بتأجيج الوضع حول الحدث الذي وقع قبل شهر. ومن بين هذه الوكالات رويترز وفرانس برس، الآن تحاول قناة العربية لعب هذا الدور المزعزع للاستقرار".

وقال المصدر: "ننصح هذه المؤسسات بتركيز الاهتمام على تحليل عوامل المحيط الخارجية التي تؤثر على الوضع الداخلي في تشاد، والتحقق من المعلومات بعناية أكبر".

وشدد المصدر على أن السفارة الروسية، تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي