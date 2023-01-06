بيان أمريكي بخصوص السفيرة لدى لبنان

أصدرت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيروت جوليا غروبلاكر، بيانا توضيحيا حول بقاء السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، في منصبها.

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وقالت جوليا غروبلاكر في بيان نشرته السفارة في "تويتر": "تفخر السفارة في بيروت بترشيح الرئيس بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي..في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان".

وأضاف البيان: "تتطلع السفيرة إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد".

المصدر: RT