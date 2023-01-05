وزير الخارجية اللبناني ينفي "التسويق لنفسه رئاسيا في واشنطن"

نفى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم الخميس، "التسويق لنفسه رئاسيا" في الولايات المتحدة.

وفي بيان له، أعرب عبد الله بوحبيب عن أسفه لما وصفه بـ"الدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها" حول "التسويق لنفسه رئاسيا في اجتماعات أجراها مؤخرا في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول 2021 ولتاريخه".

وأشار بوحبيب إلى أن "اجتماعاته كافة تتم بحضور وعلى مسمع ديبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح".

وأردف: "خلافا لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسيل، وبرشلونة، وأثينا، وفاس، ومدريد، وروما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطرا وجوديا على لبنان وشعبه وديمومته".



واستطرد البيان: "ليعلم القاصي والداني، أنني لم أطرح نفسي مرشحا ولم أبحث هذا الموضوع مع أحد".

وتابع بوحبيب: "لم أسع على حساب مبادئي وقناعاتي للمراكز التي وصلت إليها، ولم أبحث هذا الموضوع مع أي أمريكي أو لبناني أو أي جهة أخرى، لذلك أتألم عندما يأتي الكذب والتلفيق من جهات صحفية كنت أحترمها، وأتحدى المُسرِّب أن يذكر المصدر لأنه لا يوجد مصدر صادق، فالخبر من نسج الخيال".

المصدر: "النهار"